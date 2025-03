In geselliger Runde soll Kate den Soldaten und ihren Familien erzählt haben, wie sehr sie ihre Teilnahme an der Zeremonie im vergangenen Jahr vermisst habe.



Am Ende zeigte sich Kate spendabel: Laut "Telegraph" übernahm sie die Bar-Rechnung für die Feier der Soldaten. Das sei "das Mindeste", was sie tun könne.



Also: Ein Hoch auf Catherine, die Prinzessin von Wales. Bis nächstes Jahr, wenn alle wieder grün sehen.