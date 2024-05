Schlägt jetzt ihre große Stunde?



Lange wurde Prinzessin Beatrice von der britischen Yellow Press verspottet, galt als hässliches Entlein im Schatten ihrer schillernden Royal-Verwandten. Doch die Monarchie braucht Beatrice. Als Vertretung für die krebskranke Kate kann sie jetzt zeigen, was in ihr steckt.

Bildrechte: IMAGO / Pacific Press Agency

Her Time to Shine

Kaum auf dem Thron, sägte König Charles gleich an den Stühlen einiger Verwandter. Sein Ziel: Die Riege der Working Royals ausdünnen und sparen, sparen, sparen.



Doch manchmal ist das Schicksal ein mieser Verräter. Charles hat sich mit seinen Sparmaßnahmen selbst ein Bein gestellt. Denn: Nach seiner und Kates Krebserkrankung fehlt es der Royal Family an arbeitenden Mitgliedern. Noch immer ist unklar, wann Kate ihren royalen Aufgaben wieder nachkommen kann.



Die aktuelle Situation ist prekär: Viele Termine treffen auf wenige Royals, die längst nicht mehr alles wuppen können. Und da kommt sie ins Spiel: Beatrice.

Bildrechte: picture alliance / AP Photo | abelgrave|

Royale Feuertaufe

Sie soll Kate während ihrer Genesung bei offiziellen Anlässen vertreten - und in dieser Zeit für frischen Wind und etwas Glamour sorgen.



In ihre neue Rolle wurde Beatrice, die Tochter von Fergie und Prinz Andrew, behutsam eingeführt: Am Dienstag (21. Mai) unterstützte sie ihren Cousin, Prinz William, bei der Gartenparty im Buckingham Palace. An ihrer Seite: Schwester Eugenie und Cousine Zara Tindall. Ein Frauen-Trio für die Krone.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Chris J Ratcliffe

Fleißig und bodenständig: So tickt Beatrice

Royale Allüren? Sucht man bei Beatrice vergeblich - und das wissen die Briten zu schätzen: Sie ist beim Volk sehr beliebt, genau wie ihre Schwester Eugenie. Nach der Verschlankung des Königshauses muss sich Beatrice ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Sie arbeitet bei einem Technologieunternehmen. Nebenbei engagiert sie sich für zahlreiche wohltätige Zwecke. Charity liegt den Royals eben im Blut.



Ihr Herzensthema: Dyslexie. Die Prinzessin leidet selbst an einer Lese- und Rechtschreibschwäche - was sie mit vielen anderen Royals wie Victoria oder Carl Philip von Schweden gemeinsam hat.



Statt Perfektion vorzuleben, steht Beatrice zu ihren vermeintlichen Schwächen, klärt auf und macht Mut. Das kommt an und könnte ihr jetzt in die Hände spielen. Denn den Platz der unantastbaren Perfektion hat Kate bereits eingenommen. Beatrice wirkt verletzlicher, bodenständiger und damit näher am Volk.

Bildrechte: dana press

Beatrice im Patchwork-Glück

Auch in Sachen Familienplanung geht Beatrice andere, nicht ganz so royale Wege und genießt ihr ganz persönliches Patchwork-Glück:



2018 verliebte sie sich in den italienischen Adeligen Edoardo Mapelli Mozzi. Nach nur elf Monaten Beziehung verlobten sich die beiden. Im Juli 2020 folgte die Traumhochzeit im kleinen Kreis - nachdem sie wegen Corona mehrfach verschoben werden musste. Für den Tag der Tage wählte Beatrice ein Vintage-Kleid ihrer Großmutter Queen Elizabeth, das sie dezent ändern ließ. Edoardo brachte seinen Sohn Christopher aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Im Jahr 2021 wurden die beiden Eltern einer kleinen Tochter: Sienna.

Bildrechte: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Aaron Chown

So romantisch die Liebesgeschichte von Beatrice und "Edo" auch klingt: Ihr Kennenlernen war alles andere als romantisch. Auf einer Beerdigung im Jahr 2011 liefen sich die beiden zum ersten Mal über den Weg. Gefunkt hat es aber erst viel später, als ein gemeinsamer Kumpel seine Kuppelkünste unter Beweis stellte.

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Wire | Jacob King

Familienmensch durch und durch

Family first: Beatrice ist für ihre Liebsten da, ganz still, auch ohne Gegenleistung. Vor allem Mama Fergie gibt Beatrice Kraft. Die Herzogin von York musste innerhalb von nur sechs Monaten zwei Krebsdiagnosen verkraften.



Im Interview mit "Hello" schwärmte Fergie:

Beatrice und Eugenie unterstützen mich durch dick und dünn, nicht zuletzt während meiner jüngsten Krankheit. Wir nennen uns 'Das Dreibein', weil wir uns gegenseitig stützen, komme was wolle.