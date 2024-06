Kaum sichtbar zieht sich eine verwegene Narbe über die Stirn von Prinz William. Ein klitzekleiner Makel, der nur auffällt, wenn man wirklich ganz genau hinschaut - was Royal-Fans natürlich tun.



Was viele brennend interessiert: Was ist passiert? Schlägerei? Fahrradunfall? Schnittwunde?



Nein: ein Golfschläger.