Wo eigentlich das Konterfei des Monarchen prangen sollte, ist nun das Gesicht der Comicfigur Wallace aus "Wallace & Gromit" zu sehen - bekannt für seine Vorliebe für Käse. Daneben klebten die Aktivisten eine Sprechblase, in der steht: "Kein Käse, Gromit. Sieh dir all die Grausamkeit auf den RSPCA-Farmen an!"

RSPCA steht für "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals". Charles ist Schirmherr der Tierschutzorganisation, die Labels für besonders tierfreundliche Haltung vergibt - zu Unrecht, wie die Gruppe "Animal Rising" findet.



Denn auf den ausgezeichneten Farmen herrschen nach Ansicht der Tierrechtler gravierende Missstände. Dabei setzt sich Charles seit jeher für Tier-, Klima- und Umweltschutz ein. "Grüner Regent" ist nicht umsonst sein Spitzname. Seit 2011 trägt Charles zudem den Titel "Hüter der Kühe" - verliehen von den Massai. Damit würdigte man seine Arbeit als Landwirt.



Wird der König also gerade zu Unrecht zum Sündenbock gemacht? Oder basieren die Vorwürfe auf wahren Tatsachen?



Mit welchen Konsequenzen die Aktivisten rechnen müssen, ist bisher nicht bekannt.