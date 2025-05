Kindheit im Rampenlicht: Wie sein jüngerer Bruder Harry litt auch Prinz William sehr unter dem Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana, die 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam – auf der Flucht vor Paparazzi. Schon als Kind stand William im Fokus der Medien, insbesondere der britischen Boulevardpresse. Diana versuchte ihren Söhnen dennoch ein möglichst normales Leben zu ermöglichen.



Liebe und Hochzeit: William studierte an der Universität St. Andrews in Schottland. Dort lernte er 2002 Catherine Middleton kennen – später Prinzessin Kate. Die beiden wurden ein Paar, trennten sich 2007 kurzzeitig, fanden aber wieder zusammen. 2010 verlobten sie sich während einer Reise nach Kenia, die Hochzeit fand am 29. April 2011 in der Westminster Abbey statt. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder.



Eine Liebe wie im Bilderbuch? Fast - allerdings mussten Kate und William auch zahlreiche Schicksalsschläge verkraften, zuletzt Kates Krebserkrankung und die Krebserkrankung von Williams Vater, König Charles III.



Königliche Hobbys: William gilt als sportbegeistert – Fußball, Polo, Skifahren und Rugby gehören zu seinen Lieblingssportarten. Auch die Jagd betreibt er regelmäßig, ganz wie sein Vater. Er ist Fan des britischen Fußballclubs Aston Villa.



William, der zukünftige König: Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. im September 2022 wurde William zum Prince of Wales ernannt und steht nun an erster Stelle der britischen Thronfolge. Er übernimmt zunehmend repräsentative Aufgaben und gilt als moderner Vertreter der Monarchie, der traditionelle Werte mit zeitgemäßem Engagement verbindet.



Royal-Experten rechnen damit, dass die Rolle des Thronfolger-Ehepaars William und Catherine in den kommenden Jahren noch an Bedeutung gewinnen wird.