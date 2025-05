Zwei Jahre ist die Krönung nun her, zwei turbulente Jahre voller Schlagzeilen: Krebs in der Familie (erst Kate, dann Charles), Zoff in der Familie (natürlich Harry) und über allem die Frage, wie fit Charles noch ist.



Fakt ist: Auf manchen Fotos wirkt der Monarch tatsächlich sehr alt. Und mit 76 ist ja in der Tat auch manches viel schwerer. Zumal, wenn man mit einer Krebsdiagnose und den Folgen der medizinischen Behandlung leben muss.



Ausgerechnet ein Satz seines Sohns Prinz Harry (40) sorgt nun für Schlagzeilen. Er wisse nicht, wie lange sein Vater noch zu leben habe, sagte Harry in einem BBC-Interview. Dem Palast dürfte der Satz überhaupt nicht gefallen haben.