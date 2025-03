Nein, auch Royals sind offenbar nicht frei von Aberglauben. Prinz William hat in einem Interview mit "The Sun" verraten, dass er beim Fußball ganz besondere Rituale pflegt.



Vor allem der Sitzplatz spielt dabei eine entscheidende Rolle: "Ich bin ziemlich abergläubisch, was meinen Platz angeht", erzählt er. Läuft das Spiel nicht gut, läuft er durch's Haus und sucht sich einen neuen Platz - in der Hoffnung, das Glück auf die Seite seines Teams zu ziehen.