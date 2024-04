Die Pläne für Charles' Beerdigung werden seit seiner Diagnose mit hoher Dringlichkeit auf den aktuellsten Stand gebracht, wie unter anderem "Page Six" und "Daily Beast" unter Berufung auf Palast-Mitarbeiter berichten. Charles' Hofstaat reflektiere dafür aktuell Queen Elizabeths Beerdigung minutiös und schaut, was man beim nächsten royalen Todesfall besser machen könnte.

"London Bridge is down" - Queen Elizabeth ist tot. Diese Worte schockten am 8. September 2022 die ganze Welt. Doch Großbritannien war vorbereitet - und wäre es auch im Falle von König Charles' Tod, aka "Operation Menai Bridge".



Der Palast hat für Charles' Tod nämlich bereits einen Codenamen - ein ganz normales Prozedere bei den Windsors. Den haben oder hatten alle wichtigen Mitglieder der Royal Family:





Prinz Philip - Operation Forth Bridge

- Operation Forth Bridge Königin Elizabeth - Operation London Bridge

- Operation London Bridge König Charles - Operation Menai Bridge



Die Codenamen-Tradition wurden ursprünglich eingeführt, um zu verhindern, dass die Todesnachricht vorzeitig an die Presse durchsickert. Die Namen sind gut durchdacht, was man an Charles sieht: Die Menai Bridge ist die erste eiserne Hängebrücke der Welt und steht in Anglesey, Wales. Charles trug als Thronfolger den Titel "Prince of Wales".



Doch warum "Bridge" (dt. Brücke)? Das wurde offiziell nie vom Palast erklärt, die Serie "The Crown" wirft aber eine Theorie in die Runde. So erklärte Queen-Darstellerin Olivia Colman in einer Folge: "Wir sind alle Brücken. Man hat sich für diesen Begriff entschieden, um eine Verbindung zwischen diesem Leben und dem nächsten zu suggerieren".