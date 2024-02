Etwa 7000 Nachrichten wurden dem König geschickt - und einige sind humorvoll: "Wenigstens musst Du keine Halskrause tragen", sagt ein Hund mit einer Halskrause auf einer Karte. Gewagt, aber Charles kann darüber schmunzeln. Manche der Absender erzählen auch von ihrem eigenen Kampf gegen den Krebs und geben dem König Ratschläge. Sogar die Kleinsten haben weise Worte parat: Ein Kind schreibt: "Gib nie auf. Sei mutig. Gehe nicht an Deine Grenzen. Gute Besserung." Bei seiner wöchentlichen Audienz mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak erzählte Charles, er habe so viele wunderbare Nachrichten und Karten bekommen, das habe ihn auch "zu Tränen gerührt".

Nach Charles' Schockdiagnose setzte sich Prinz Harry sofort ins Flugzeug, um seinem an Krebs erkrankten Vater beizustehen. Welch rührende Geste, urteilten Presse und Royal-Fans. Königin Camilla fällt ein weniger schmeichelhaftes Urteil über seinen Besuch.



Sie sagt: Alles Fake - Harrys Blitzbesuch war ein reiner PR-Gag in eigener Sache. Das zumindest wollen Palast-Insider wissen, wie "National Enquirer" berichtet.



Mickrige 30 bis 45 Minuten sollen sich Vater und Sohn unterhalten haben. Danach ging es für Charles nach Sandringham, für Harry zurück über den großen Teich.



Was Camilla bitter aufstieß?