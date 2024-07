So schön Schnappschüsse wie diese auch sind, sie bleiben weiterhin Mangelware. Denn obwohl das öffentliche Interesse an den Kindern der Royals groß ist, sind Prinz William und Prinzessin Kate stets darauf bedacht, ihrer Familie ein so normales Leben wie möglich zu bieten. Die meisten Fotos ihrer Kinder macht Prinzessin Kate deshalb auch selbst.



Kein Wunder, denn bei den Royals steht der Schutz der Privatsphäre im Mittelpunkt, wie der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Royal Holloway University of London gegenüber der österreichischen Tageszeitung "Kurier" erklärt.



Ausnahmen für die Kinder gibt es aber trotzdem im Terminkalender der Royals. Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Prinzessin Kate mit ihrer Tochter Charlotte beim Tennis-Finale in Wimbledon und Prinz William mit George beim EM-Finale in Berlin. Das Ergebnis: zahlreiche und zuckersüße Schnappschüsse.