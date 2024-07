2. Ein Herz für Magie

König Charles ist Mitglied im "The Magic Circle"! Dem Zauberclub gehört auch Magier David Copperfield an. In den exklusiven Londoner Club wurde der Royal aufgenommen, indem er einen Trick mit Kugeln und Bechern vorführte.

3. Wetterfrosch

König Charles ist der Auftritt vor der Kamera bereits seit frühester Kindheit nicht fremd. Doch im Mai 2012 überraschte er im schottischen Regionalprogramm der BBC als Wetterfrosch!



Der Royal trat damals gemeinsam mit Königin Camilla vor die Kamera und verkündete die trüben Wetteraussichten: "Nass, kalt und windig". Als er hinzufügte, dass "Gott sei Dank kein Feiertag" sei, konnte er sich das Lachen nicht verkneifen.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Andrew Milligan/Pa Wire

4. Geschichtsfan und erster britischer König mit Uniabschluss

Im Jahr 1967 nahm König Charles ein Studium der Archäologie und Anthropologie am Trinity College der Universität Cambridge auf, wo er dann jedoch zu Geschichte wechselte. 1970 legte er darin seinen Bachelor-Abschluss ab. Er ist nun der erste Akademiker auf dem britischen Thron.

Bildrechte: IMAGO / Everett Collection

5. Bier-Prinz

Der britische König wurde im Jahr 2002 von britischen Parlamentariern und Bierfreunden zum "Biertrinker des Jahres" gewählt. Anlass war sein Spruch "The pub is the hub" (zu Deutsch: "Der Pub ist der Mittelpunkt"), mit dem er sich für Gaststätten im ländlichen Raum stark machte. Für britische Medien wurde der damalige "Prince of Wales" deswegen kurzerhand zum "Prince of Ales".

6. Kuhflüsterer

König Charles verbindet man vor allem mit seinem Titel "Prince of Wales". Doch es gibt auch noch andere! Bei seinem Besuch in Tansania 2011 wurde ihm von den Massai der Titel "Hüter der Kühe" verliehen. Eine hohe Auszeichnung bei dem afrikanischen Nomadenvolk, die die Arbeit von Charles als Landwirt hervorhebt.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | ALASTAIR GRANT

7. Deckname "Einhorn"

Wer als Mitglied des Königshauses in die USA reist, erhält einen speziellen Decknamen. Für König Charles ließ sich der U.S. Geheimdienst das Codewort "Einhorn" einfallen.



Dass der britische Monarch den Namen eines Fabelwesens trägt, erscheint zwar im ersten Moment etwas merkwürdig - macht aber bei der Betrachtung des schottischen Nationaltiers durchaus Sinn. Schon seit etwa 600 Jahren ist das Einhorn nämlich Teil des schottischen Wappens.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Pool AP | Matthias Schrader

8. Blutige Verwandtschaft