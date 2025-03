Nachdem sich Kate bei den BAFTAs rausgenommen hatte, zählten Royal-Fans die Tage, bis sie ihre Prinzessin endlich wieder zu Gesicht bekamen.



Am Commonwealth Day (10.03.) war es dann endlich soweit. Erstmals seit Weihnachten an Kates Seite: Schwiegervater Charles.



Für beide war es ein besonderer Moment, denn auch wenn der Commonwealth Day auf den ersten Blick nicht ganz so glamourös erscheinen mag, handelt es sich hier um einen der wichtigsten und glanzvollsten Termine für die Krone.



Die Bedeutung des Events zeigte sich auch in folgenden Details: