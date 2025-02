Am Mittwoch (26.02.) stand bei Kate und William Keksebacken in Wales auf dem Plan. In der walisischen Stadt Pontypridd, die kürzlich von starken Überschwemmungen betroffen war, griff das royale Paar in einer lokalen Bäckerei zum Nudelholz. Das Ergebnis: "Welsh Cake" - eine lokale Spezialität. Doch der königliche Besuch in Pontypridd war weit mehr, als "nur" ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern der Überschwemmungen. Er unterstreicht Williams und Kates Verbundenheit mit Wales.

Anlass ihrer Reise nach Wales ist der St. David's Day - der walisische Nationalfeiertag, der jährlich am 1. März gefeiert wird. In diesem Jahr wurden die Feierlichkeiten durch William und Kate eingeleitet.



Und dabei haben sie an alles gedacht: In den Revers ihrer Jacken und Mäntel trug das Thronfolger-Paar gelbe Narzissen. Die Blume ist das Symbol von Wales und blüht in der Regel um den 1. März.



Üblicherweise wird der St. David's Day mit vielen Paraden und Musik gefeiert - auch Leckereien dürfen dabei nicht fehlen. Um so passender also, dass sich William und Kate zunächst in der Backstube nützlich gemacht hatten.