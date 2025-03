Audienz am 8. April

Der Papst befindet sich seit dem 14. Februar im Krankenhaus, wo er wegen einer beidseitigen Lungenentzündung behandelt wird. Zuletzt hieß es aus dem Vatikan, sein Gesundheitszustand sei stabil.



Das lässt auch König Charles weiter auf einen Besuch hoffen, um das Heilige Jahr 2025 und die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und der Church of England zu feiern. Die Audienz stehe weiterhin auf dem offiziellen Programm, teilte das Königshaus mit.



Eine Quelle aus dem Buckingham Palast sagte dem britischen "Mirror", man habe "unsere Hoffnungen und Gebete geteilt, dass der Gesundheitszustand von Papst Franziskus diesen Besuch ermöglicht". Charles habe dem Papst im Vorfeld einen Brief geschrieben, in dem er ihm gute Besserung wünsche, so "People".



Charles und Franziskus haben sich bereits zweimal getroffen - 2017 und 2019. Für Charles wäre es nun das erste Mal, dass er dem Papst als König gegenübertritt. Britische Medien sprechen deshalb von einem "historischen Treffen".

Das Italien-Programm von Charles und Camilla

Historisch geht es weiter: Nach der Papstaudienz erwarten Charles und Camilla eine Messe in der Sixtinischen Kapelle, ein Staatsbankett, eine Rede vor dem italienischen Parlament und ein Besuch in Ravenna. Dort werden sie das Grab des italienischen Dichters Dante besuchen.



Und zwischendurch dürfen die beiden auch mal durchatmen und schlemmen. Denn was wäre ein Italienbesuch ohne Gaumenfreuden? So ist auch der Besuch eines norditalienischen Food-Festivals geplant.

Bildrechte: picture alliance / Photoshot / Eddie Mulholland / Avalon

So feiern Charles und Camilla ihren Hochzeitstag in der Sonne