Der Fall Gisèle Pelicot schockierte die Welt - auch Königin Camilla. Als Geste der Solidarität hat sie der mutigen Französin nun einen persönlichen Brief geschrieben.

Was genau in dem Brief steht, verrät der Palast nicht. Dem Nachrichtenmagazin Newsweek erzählte ein königlicher Berater aber, dass Frau Pelicot trotz ihres "persönlichen Leids" dazu beigetragen habe, "ein sehr bedeutendes gesellschaftliches Problem aufzuzeigen."



Er fügte hinzu: "Es war die Initiative und Entschlossenheit [der Königin], zu schreiben, um ihre Unterstützung auf höchster Ebene zum Ausdruck zu bringen."



Königin Camilla soll von dem Fall Pelicot "sehr betroffen" gewesen sein und habe Pelicots "außergewöhnliche Würde und ihren Mut" anerkennen wollen, berichtet Newsweek weiter.