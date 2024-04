König Charles wird zwar am traditionellen Ostergottestdienst teilnehmen, aber die Sache hat offenbar einen Haken. Denn der Monarch wird wohl nicht wie sonst im Kreise seiner Familie Platz nehmen - und auch der Osterlunch soll für den 75-Jährigen ausfallen.

Wie die britische Zeitung "The Telegraph" berichtet, wird Charles am Ostersonntag getrennt von der Royal Family sitzen. Der Grund: Die Sicherheitsmaßnahmen wurden verschärft, um den an Krebs erkrankten König zu schützen und gesundheitliche Risiken zu minimieren. Außerdem werde Charles darauf verzichten, nach dem Gottesdienst an dem traditionellen Osterlunch teilzunehmen.



Auch Prinzessin Kate und Prinz William brechen mit der Tradition. Das Paar und die drei gemeinsamen Kinder werden in diesem Jahr dem Gottesdienst fernbleiben. Wie ein Insider laut "The Mirror" wissen will, soll die Familie seit Kates Krebs-Diagnose andere Pläne haben.

Die Familie will einfach nur über Ostern wegfahren, Zeit miteinander verbringen und sich von der Welt abschotten. The Mirror

Endlich gute Nachrichten aus dem britischen Königshaus! König Charles III. wird trotz seiner Krebserkrankung am traditionellen Ostergottesdienst der Royals teilnehmen. Das teilte der Buckingham-Palast am Dienstag mit. Lange war unklar, ob Charles fit genug dafür sein würde. Doch die Ärzte haben grünes Licht gegeben.



Demnach wollen der 75 Jahre alte Monarch und Königin Camilla den morgendlichen Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor am Ostersonntag besuchen. Auch weitere Mitglieder der Königsfamilie sollen teilnehmen - fehlen werden allerdings William und Kate.



In einer vorab aufgenommenen Oster-Rede wendet sich der König am Gründonnerstag nochmal persönlich ans Volk - ungewöhnlich, denn vergleichbare Ansprachen gibt es tradtionell nur zu Weihnachten. In seiner aktuellen Rede erinnert König Charles die britische Bevölkerung daran, dass man "diejenigen, die uns die Hand der Freundschaft reichen, sehr brauchen und von ihnen profitieren, besonders in Zeiten der Not".

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Wire | Stuart C. Wilson

Hinter Camilla liegen anstrengende Wochen: Seit Charles' Krebsdiagnose powert die Königin durch, absolviert einen Termin nach dem anderen. Doch genug ist genug: Auch ein Royal muss einmal zur Ruhe kommen.



Wie unter anderem die "Daily Mail", die "Times" und der "Mirror" berichten, soll Charles "darauf bestanden" haben, dass sich seine Liebste eine Auszeit nimmt, um ihre Batterien aufzuladen. Laut Insidern ist ein einwöchiger Kurzurlaub in der Sonne geplant, am 4. März soll es losgehen. Am 11. März stehen schon wieder die ersten royalen Verpflichtungen im Kalender.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Kin Cheung

Fragt sich, wer übernimmt, wenn Camilla verreist. Denn nicht nur Charles fällt aus, auch William sagte vor kurzem erneut Termine ab. Dadurch war es Camilla, die in den vergangenen Wochen die Stellung halten musste.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Isabel Infantes

