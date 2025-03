Den Anfang in Sachen prominente Buchclubs hat wahrscheinlich Ophra Winfrey gemacht. Schon seit den 90er-Jahren teilt sie hier regelmäßig ihre Lesetipps - die meisten davon landen anschließend auf der "New York Times"-Bestsellerliste.

Ähnlich wie Oprah Winfreys Club gehört auch der Buchclub von Reese Witherspoon zu den Originalen. Seit 2017 empfiehlt sie hier ihre literarischen Lieblinge. Viele ihrer Empfehlungen, hat sie danach übrigens mit ihrer "Hello Sunshine"-Produktionsfirma verfilmt - darunter "Der Gesang der Flusskrebse", "Daisy Jones & The Six" oder "Little Fires Everywhere".