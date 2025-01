Alwyn stand kürzlich für den Film "The Brutalist" vor der Kamera. Ein Film, der erst am vergangenen Sonntag (06.01.) mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Auf die Frage, ob der Schauspieler jemals Angst hatte, dass seine Beziehung zu dem Superstar seine Karriere überschatten könnte, antwortete er in dem neuen Interview, dass er immer versucht habe, die Interpretationen der Öffentlichkeit über sein Privatleben zu ignorieren. "Ich habe von Anfang an versucht, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die für mich von Bedeutung sind: Freunde, Familie, Arbeit natürlich", so Joe weiter.

Wenn man anfange, sich von all diesen Dingen beeinflussen zu lassen, sei man "ziemlich am Arsch", so Alwyn. Ist es also an der Zeit, die Beziehung hinter sich zu lassen und abzuschließen? Eine Frage, die Joe im Interview abwehrt:



"Das ist etwas, was andere Leute tun müssen", sagt der Schauspieler. "Wir reden hier über etwas, das in meinem Leben schon eine Weile her ist. Das ist also etwas für andere Leute." Vielleicht ein Appell an all jene, die immer noch nach den vermeintlich wahren Gründen für die Trennung des Paares suchen. Joe Alwyn jedenfalls, scheint seinen Frieden damit gemacht zu haben.