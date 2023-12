Die Rewe Group und Lidl Deutschland teilen mit, dass es für ihre Läden Ausnahmen für die Öffnungszeiten am Sonntag geben wird. Filialen von Rewe to go, die hauptsächlich in Bahnhöfen, an Flughäfen oder in sehr belebten Straßen von Fußgängerzonen zu finden sind, seien an Heiligabend und an den Weihnachtstagen geöffnet. Allerdings nur verkürzt. Die restlichen Filialen sind geschlossen.



Auch Lidl-Filialen an Sonderstandorten, wie zum Beispiel in Bahnhöfen, können an Heiligabend geöffnet sein. Die Öffnungszeiten "richten sich nach dem Öffnungszeitengesetz des jeweiligen Bundeslandes und sind am Eingang jeder Filiale auf einem Schild ersichtlich", informiert Lidl. Alle, die in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein leben, können am 24.12. unter Umständen noch Lebensmittel bei Lidl bekommen.



Bei Edeka treffen die rund 3.500 selbstständigen Betreiber die Entscheidung, ob die Märkte öffnen oder nicht. Wegen der gesetzlichen Regelungen in vielen Bundesländern dürften allerdings die meisten Edeka-Filialen am 24. Dezember geschlossen bleiben.