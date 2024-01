Bildrechte: picture alliance/dpa/Christian Charisius

Weihnachten 2023/24 Diese Weihnachtsmärkte haben auch nach Weihnachten geöffnet

04. Januar 2024, 16:01 Uhr

Für viele Menschen gehört ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in der Adventszeit einfach dazu. Doch auch danach muss man auf Glühwein und Co. nicht verzichten. Eine (nicht vollständige) Übersicht über Weihnachts- und Wintermärkte in Deutschland, die zum Teil bis ins Jahr 2024 geöffnet haben.