Schuld sei der Klimawandel und die dadurch höheren Temperaturen. Forscher der Goethe-Universität und des Klima-Forschungszentrums in Frankfurt am Main vermuten in ihrer Studie, dass das gute Wetter zu verkürzten Entwicklungszeiten führt. Das wiederum bedeutet, dass es pro Jahr mehr Generationen von Kriebelmücken gibt.



Bisher wurden 57 verschiedene Arten von Kriebelmücken in Deutschland identifiziert. Besonders die sogenannten Tiefland-Arten würden sich hierzulande künftig stark vermehren - und ausgerechnet die können für Mensch und Tier gefährlich werden.