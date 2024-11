Es wird geschubst, gedrängelt und manchmal ist man so abgelenkt, dass man gar nicht bemerkt, dass sich ein Langfinger an der eigenen Tasche zu schaffen macht.



Laut Polizeilicher Kriminalstatistik wurden im Jahr 2023 in Deutschland insgesamt 109.314 Taschendiebstähle angezeigt. Dabei entstand ein Schaden von rund 38 Millionen Euro. Vor allem auf Weihnachtsmärkten wittern Diebe fette Beute.



Um sich zu schützen und den Diebstahl von Portemonnaie, Schlüsselbund und Smartphone zu verhindern, hat die Polizei einige nützliche Tipps für Weihnachtsmarktbesucher parat.