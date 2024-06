Entweder sollte das Schloss so groß sein, dass sich Vorder-, Hinterrad und Rahmen an ein festes Objekt anschließen lassen, oder man setzt mehrere Schlösser ein.

Die Polizei bietet in den meisten Bundesländern an, das Fahrrad registrieren zu lassen. Alle wichtigen Daten zum Rad, die in einem Fahrradpass notiert sind, werden mit einer eindeutigen Nummer versehen, die per Aufkleber am Rad befestigt wird. Wir ein Rad gestohlen und von der Polizei gefunden, kann es schnell dem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden.