Hach ja, Weihnachtsmarkt - damit verbinden wir süße kleine Gassen, traditionelle Holzbuden, Glühwein und gemütliche Atmosphäre. Mit weihnachtlicher Musik und - mit etwas Glück - ein paar Schneeflocken ist die vorweihnachtliche Freude perfekt! Der berühmte Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im Schwarzwald ist idyllisch - aber überfüllt. Wohin stattdessen?



BRISANT hat eine Auswahl von 12 besonderen Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland zusammengestellt - auf Burgen und Schlössern, in historischen Altstädten oder ganz romantisch direkt am Wasser:

Dieser ganz besondere Weihnachtsmarkt wird sogar international als Top-Tipp gehandelt: "Fachwerkstraßen und die perfekte Kulisse für einen Weihnachtsmarkt" schreibt die britische Zeitung "The Times" über den romantischen Esslinger Weihnachtsmarkt. Ob nur zum Schlendern oder auf einen Glühwein: Der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt bietet mit seinen 180 Ständen für alle was.



Geöffnet ist der Markt vom 26. November bis 22. Dezember 2024.

Die Weltkulturerbe-Stadt Goslar im Harz ist mit ihren historischen Fachwerkhäusern und engen Gassen an sich schon ein Highlight. Besonders romantisch in der Adventszeit ist der Weihnachtswald in der Altstadt: An 60 beleuchteten Nadelbäumen funkeln über 160.000 Lichter gleichzeitig - einfach festlich!



Extra-Tipp: Weihnachtsfeeling unter Tage? Das geht! Traditionell am dritten Adventswochenende, dem 14. und 15. Dezember 2024, erleben Neugierige das Bergwerksmuseum in Goslar in einer ganz besonderen Atmosphäre, nämlich unter der Erde. Die Eintrittskarten gelten allerdings auch für den übertägigen Bereich des Weihnachtsmarktes.



Geöffnet ist der Weihnachtswald vom 27. November bis 30. Dezember 2024, der Weihnachtsmarkt des Bergwerksmuseums Rammelsberg öffnet am 14. und 15. Dezember 2024.

Adventlicher geht es kaum: Die mittelalterliche Leuchtenburg bei Kahla lädt an drei Adventswochenenden zu einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt ein. Beim "Weihnachtsmarkt der Wünsche" kann sich die ganze Familie auf mittelalterliche Klänge, Orgelmusik und Stände freuen.



Für Porzellan-Fans gibt es auf der Leuchtenburg noch mehr zu entdecken: Die Ausstellung "Porzellanwelten" erzählt die Geschichte des Porzellans, die Besucher können ihre Wünsche auf Porzellanteller schreiben und diese vom "Steg der Wünsche" 20 Meter in die Tiefe fallen lassen.



Geöffnet ist der Markt am 7./8. sowie 14./15. und 21./22. Dezember 2024.

Inmitten der Fachwerkhäuser der historischen Altstadt findet sich der Quedlinburger Weihnachtsmarkt mit rund 50 Ständen, großem Weihnachtsbaum und der beeindruckenden Weihnachtspyramide.



Ein ganz besonderer Geheimtipp ist der Weihnachtsmarkt an den Adventswochenenden, denn dann sind die schönsten historischen Innenhöfe der Stadt ausnahmsweise für Besucher offen. Dort werden zum "Advent in den Höfen" Kunsthandwerk und weihnachtliche Leckereien angeboten.



Geöffnet ist der Markt in Quedlinburg vom 27. November bis 22. Dezember 2024.

In Bambergs Altstadt mit ihren schiefen Fachwerkhäusern, historischen Gassen rund um die Regnitz und den Klöstern, die hoch über der Stadt thronen, ist der Weihnachtsmarkt festlich und gemütlich zugleich. Mitten im Zentrum der Stadt gibt’s nicht nur Glühwein und Bratwurst, sondern auch regionale Handwerkskunst und Geschenke.



Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt in Bamberg vom 26. November bis 23. Dezember 2024.

Auch der hohe Norden kann weihnachtliches Flair - und wie! Die Lübecker Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, umfängt die Besucher mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Schließlich hat der Lübecker Weihnachtsmarkt eine jahrhundertelange Tradition: Er wurde 1648 zum ersten Mal urkundlich erwähnt.



Die beliebteste Anlaufstelle in der Hansestadt ist zur Vorweihnachtszeit der Platz um das Rathaus, der in einem wunderschönen Lichtermeer erstrahlt.



Geöffnet ist der Lübecker Weihnachtsmarkt vom 25. November bis 30.Dezember 2024.

Die Stadt allein ist schon voller Superlative: Gelegen ist Trier in der Weinregion Mosel unweit der luxemburgischen Grenze, sie wurde von den Römern gegründet und verfügt noch über einige gut erhaltene römische Baudenkmäler. Mit dem Dom und der Porta Nigra bietet der Trierer Hauptmarkt eine einzigartige Kulisse für den alljährlichen Weihnachtsmarkt.



Besonders hübsch: Die rund 90 Holzhäuschen mit regionalen Spezialitäten wie dem Mosel-Winzerglühwein und festlichem Kunsthandwerk.



Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt in Trier vom 22. November bis 22. Dezember 2024.

Weihnachtsfans wissen: Das Erzgebirge ist ein Mekka für alle Freunde von Schwibbögen, Weihnachtspyramiden und Räucherkerzen. Im Bergbaustädtchen Annaberg-Buchholz werden sie in Handarbeit gefertigt.



Das Wahrzeichen des Adventsmarktes in der Altstadt ist die Marktpyramide, ein zehn Meter hohes Kunstwerk mit geschnitzten Holzfiguren.

Tipp: Ein besonderer Termin in der Vorweihnachtszeit ist der Bergmannsadvent, der die Bergmannstradition der Stadt am 8. Dezember feiert.



Geöffnet ist der Annaberger Weihnachtsmarkt vom 29. November bis 23. Dezember 2024.

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Lüntenbeck ist wirklich romantisch: Auf dem Gelände des ehemaligen Wasserschlosses in Wuppertal werden an rund 100 Ständen feine Handwerkskunst und frisches Design außergewöhnlicher Manufakturen angeboten.



Außerdem gibt's Stockbrot, klassische Musik und Kasperltheater.



Geöffnet ist der Markt im Schloss von 6. bis 8. und 13. bis 15. Dezember 2024.

In der Fußgängerzone der historischen Innenstadt von St. Wendel rund um Rathaus und Dom locken rund 160 phantasievoll geschmückte und beleuchtete Holzhäuschen mit ausgefallenem Kunsthandwerk, kreativen Bastelarbeiten und regionalen Delikatessen.



Süß für Kids: Die Welt der Wichtel bezaubert die Besucher mit liebevoll herausgeputzten Zwergenhäuschen. Bis zum Abend bleiben lohnt sich für Besucher: Täglich ab 19:00 Uhr dreht der Nachtwächter mit Hellebarde, Horn und Laterne seine Runde und beschließt den Markt ganz mittelalterlich.



Geöffnet ist der Markt vom 6. bis 15. Dezember 2024.

Advent am Wasser - diesen ganz besonderen Charme können Besucher im Spreewald genießen: Im Freilichtmuseum Lehde stehen vier historische Bauernhöfe, die aus verschiedenen Regionen des Spreewalds stammen - hier wird adventlich gewerkelt wie vor 150 Jahren.



Das Highlight: Der Weihnachtsmarkt lässt sich mit dem Kahn erreichen - natürlich mit einem wärmenden Glühwein in der Hand. Tipp: Wer keine Tickets für die Kahnfahrt mehr bekommt, kann auch direkt zum Freilichtmuseum wandern (ca. 30 Minuten).



Geöffnet ist die Spreewaldweihnacht am ersten (30.November & 01.Dezember) und zweiten Adventswochenende: (07. & 08. Dezember 2024).

Der Odenwald ist ja an sich schon schön - und mittendrin, zwischen zwischen Aschaffenburg und Heidelberg, liegt das süße Michelstadt mit seiner historischen Altstadt.



Der hübsche Weihnachtsmarkt bezaubert mit seinen großen hölzernen Weihnachtsfiguren, die von der Holzfachschule vor Ort gefertigt wurden, und überall in den Gassen der Altstadt zu finden sind. Die 100 Marktstände bieten Kunsthandwerk und weihnachtliche Backspezialitäten.



Der Weihnachtsmarkt ist von 29. November bis 22. Dezember 2024 geöffnet (montags und dienstags geschlossen).

