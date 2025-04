"Die Taten, bei denen ein Messer eine Rolle spielt, also räuberischer Diebstahl, Raub, gefährliche Körperverletzung oder schwere Körperverletzung, häufen sich. Diese absoluten Zahlen steigen. Das zeigt uns die Statistik", so Jochen Kopelke von der Gewerkschaft der Polizei nach dem Messer-Angriff in Mannheim zu BRISANT.



Solche Fälle haben die Nachfrage nach Selbstverteidigung enorm ansteigen lassen. Selbstverteidigungstrainer Ronny Schmidt sagte bereits im Juni 2024 im Interview mit BRISANT, dass die Angst vor Messern nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich zugenommen habe.