Um dies zu vermeiden, sollten Sie sich von einem so genannten Passwortmanager helfen lassen. Mit einem solchen Programm können Sie für jedes Ihrer Konten lange und eindeutige Passwörter erstellen. Der Passwortmanager verschlüsselt die einzelnen Passwörter und Benutzerdaten und speichert sie in einem virtuellen Tresor. Für diesen müssen Sie sich nur ein Passwort - das Master-Passwort - merken, das Sie natürlich nicht auf Ihrem Endgerät speichern dürfen.

Für Passwörter gilt grundsätzlich: Je länger, desto besser. Nach Angaben der Verbraucherzentrale sollten sie mindestens acht Zeichen lang, dann aber möglichst komplex sein, inklusive Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Ziffern. Lange Passwörter ab 25 Zeichen können hingegen auch aus zwei Zeichenarten bestehen. Außerdem warnt die Verbraucherzentrale davor, sich Passwörter für Accounts vom Browser merken zu lassen. Verwenden Sie keine Benutzernamen und Passwörter, die Ihren echten Namen oder Namen aus Ihrem Umfeld, Ihr Geburtsdatum oder andere persönliche Informationen enthalten. Am Besten sollten Passwörter nicht in einem Wörterbuch zu finden sein.

Viele Anwender scheuen die Multifaktor-Authentifizierung, weil sie ihnen zu umständlich erscheint. Allerdings müssen Sie in der Regel nach Eingabe von Benutzernamen und Passwort lediglich einen Code eingeben, der Ihnen per Mail oder SMS gesendet wird. Ein Aufwand, der sich lohnt und sinnvoll ist, so das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).