Alles beginnt mit einem täuschend echten Brief von der Bank, der einen QR-Code enthält. Man müsse ein paar Sicherheitsverfahren für das Online-Banking aktualisieren, heißt es darin. Alles kein Problem und schnell erledigt - am besten den QR-Code im Brief scannen, Daten eingeben und fertig. Das Problem: Der Brief stammt gar nicht von der Bank, sondern von Betrügern, die an Kontodaten und PINs kommen wollen.



Und offensichtlich funktioniert die Masche. Denn im Gegensatz zu E-Mails, die sich oft schon durch einen kritischen Blick auf den Absender enttarnen lassen, wirken Briefe meist seriöser. "Quishing" heißt der neue Cyber-Betrugstrend - zusammengesetzt aus "QR-Code" (Quick Response) und "Phishing" (Password Fishing), dem illegalen Abfischen von sensiblen Daten.