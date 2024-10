Die Polizei nennt die Masche Cybertrading-Fraud oder Trading Scam. Der Betrug läuft immer ähnlich ab: Kriminelle veröffentlichen auf Nachrichtenportalen oder Social-Media-Seiten Anzeigen, die wie redaktionelle Artikel aussehen. In den vermeintlichen Artikeln werden angeblich Promis zitiert und mit Foto gezeigt. Sie sollen darin verraten, wie sie mit scheinbar sicheren Geldanlagen vermeintlich ein Vermögen gemacht haben. Klickt man auf einen der Links, wird man auf professionell wirkende Anlage-Plattformen weitergeleitet und ein Kontakt zu vermeintlichen Anlageberatern hergestellt. Diese "Anlageberater" bauen teilweise über Wochen ein Vertrauensverhältnis zu ihren späteren Opfern auf. Die Betroffenen werden immer wieder ermutigt, in eine Kryptowährung wie Bitcoins oder andere Anlagen zu investieren. Erst mit kleinen Beträgen, später dann mit mehr. Die Kriminellen versprechen hohe Renditen. Das Geld wird aber nicht angelegt, sondern verschwindet in den kriminellen Netzwerken.

Die Täter sind psychologisch geschult und sollen laut Recherchen von "SWR Marktcheck" im Ausland sitzen: In Georgien, der Ukraine, Israel, Serbien oder Bulgarien. Die Zentralstelle für Cyberkriminalität bei der Staatsanwaltschaft Bamberg beschäftigt sich mit der Masche: teilweise seien hunderte Menschen in den Callcentern beschäftigt, die die jeweilige Sprache ihrer Kunden sprechen, häufig sehr gut. Hinter dem Betrug steckt offenbar riesiges System.

Der einfachste Tipp: Am besten gar nicht anklicken, wenn solche Online-Anzeigen auftauchen.



Sollten sich "Investitionsberater" melden und Ihnen erklären, wie eine Investment-Plattform und das Trading funktionieren, dann stimmt etwas nicht. Seriöse Firmen machen sowas nie am Telefon!



Wenn jemand Zugriff auf den Rechner verlangt oder möchte, dass eine eine Software installiert wird, dann Vorsicht. Gewähren Sie niemals Zugriff, warnt die Verbraucherzentrale.



Man kann auch in der Unternehmensdatenbank Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) forschen, ob der Geschäftsbetrieb der Trading-Plattform in Deutschland genehmigt beziehungsweise angezeigt wurde.