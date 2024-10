Immobilien, die nicht in das Wohnviertel passen - zum Beispiel Neubauimmobilien in einem Altbauviertel.

Erinnern Sie die Bilder in ihrer Aufmachung an Werbeaufnahmen, ist Skepsis angebracht. Wenn die Fotos und die Beschreibung der Immobilie nicht übereinstimmen, sind ebenfalls Zweifel berechtigt.

Am häufigsten wenden die Kriminellen den Trick mit der Vorauszahlung an: Die Betrüger geben persönliche Gründe an, warum sie das Geld vorab erhalten müssen. Man sei im Ausland, müsse die eigene Mutter pflegen und so weiter. Um die Wohnung trotzdem besichtigen zu können, wird angeboten, gegen eine Kaution den Schlüssel zu schicken. In Wirklichkeit gibt es aber weder eine pflegebedürftige Mutter noch eine Wohnung.



Hellhörig sollten Sie auch bei ausländischen Banken oder Geldtransferinstituten sein.



Es gilt: Überweisen Sie niemals vorab Geld!