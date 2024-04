Das dürfen die Bus- und Bahnanbieter selbst regeln. Die Deutsche Bahn will im Fernverkehr beispielsweise keinen Aufpreis verlangen. Im Nahverkehr können die Verkehrsbetriebe Extra-Tickets verlangen oder die Mitnahme zu Hauptverkehrszeiten verbieten. In München sind E-Scooter in Bus und Bahn verboten.

E-Scooter, die achtlos auf Fußwegen und in Fußgängerzonen herumliegen und Fußgängern den Weg versperren - in vielen Städten ist das mittlerweile zu einem Problem geworden.



Abgestellt werden dürfen Elektro-Scooter am Straßenrand, auf dem Gehweg und, wenn Fußgängerzonen für E-Scooter freigegeben sind, auch in Fußgängerzonen. Das muss jedoch so geschehen, dass Fußgänger und Rollstuhlfahrer nicht behindert oder gefährdet werden.