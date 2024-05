Die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) hat in Abstimmung mit den Fahrzeugherstellern eine offizielle Freigabe-Liste erstellt. Wenn in der Betriebsanleitung XTL explizit aufgeführt ist, sollte es keine Probleme geben. Im Zweifel können Autofahrer aber weiter die bisherige Dieselsorte tanken.

Autoexperte Andreas Keßler glaubt nicht an einen schnellen Erfolg des "Frittendiesel". Der Grund: Offenbar ist noch nicht klar, ob sich der neue Diesel für die Hersteller und Anbieter überhaupt rechnet. Schließlich muss das alte Frittenfett erst in einem aufwändigen Verfahren aufbereitet werden.



Die Produktionskosten erklären auch den hohen Preis für HVO an der Zapfsäule: Der liegt etwa 20 Cent über dem herkömmlichen B7-Diesel.



Außerdem ist altes Speiseöl nicht in großen Mengen verfügbar und wird schon jetzt fast vollständig "recycelt". Um den Dieselverbrauch in Deutschland komplett auf reines HVO umzustellen, müsste man altes Speiseöl auf dem Weltmarkt kaufen.