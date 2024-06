Radfahrer sollten immer beide Hände am Lenker haben - so ist es in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Wer die neue WhatsApp lesen möchte, sollte also besser anhalten und vom Rad steigen.



Wer sei Handy aber in einer entsprechenden Halterung am Rad anbringt und dementsprechend das Gerät nicht in der Hand hält, darf es mittels Sprachsteuerung und Vorlesefunktion nutzen. In diesem Fall ist bei sicheren Straßen- und Verkehrsverhältnissen auch ein kurzer Blick auf den Bildschirm erlaubt.