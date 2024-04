Die Forderung kam von der Stadt selbst. Sie will, dass die Verleihfirmen die Identität jedes Ausleihers prüfen, um die Zahl der Unfälle und der gefährlichen Fahrten in der Fußgängerzone zu reduzieren.



"Diese beschriebene Anonymität zur Nutzung eines Verleih-E-Scooters ist daher als Hauptursache dafür anzunehmen, dass Personen sich in Sicherheit wähnen, in Fällen von Fehlverhalten nicht ermittelt und belangt werden zu können", schreibt die Stadt und schlägt vor:



Die Ausleihenden könnten beispielsweise den Personalausweis oder den Führerschein in der App hochladen. Die Verleiher lehnen das aber ab. Die Nutzer müssen zwar einen Namen angeben - ob der aber stimmt, wird nicht überprüft.