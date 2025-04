Müssen wir dieses Jahr die Ostereier im Regen suchen oder können wir uns an den Feiertagen auf strahlenden Sonnenschein und warme Temperaturen freuen? Der Frühling zeigt sich ja bisher von seiner schönsten Seite. Die Expertinnen und Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wagen für die kommenden 10 Tage (bis zum 20. April) eine Vorschau. Zitat: "Regen im Anmarsch. Unbeständige, aber milde nächste Woche ohne Nachtfrost." Am Sonntag (13. April) soll es vor allem im Osten und Südosten noch längere sonnige Abschnitte geben und oft trocken bleiben. Im Norden gibt es gebietsweise schauerartigen Regen, vereinzelt sogar kurze Gewitter. Die Höchsttemperatur liegt bei 17 bis 23 Grad. Am Montag (14. April) ziehen vom Südwesten und Westen in den Norden Wolken mit etwas Regen, danach wird es aber zunehmend freundlich. Von Mitteldeutschland bis in den Südosten ist es oft trocken. Die Temperaturen gehen auf bis zu 19 Grad, im Osten auf bis zu 22 Grad.

Es wird milder und regnerischer in der Karwoche, sagt MDR-Wetterexpertin und Diplom-Meterologin Michaela Koschak. Am Mittwoch (16. April) vor Ostern könnte es stellenweise Temperaturen von mehr als 25 Grad geben.

Was genau an Ostern passiert, müssen wir noch etwas abwarten, aber es könnte sein, das es am Gründonnerstag (17. April) und Karfreitag (18. April) sehr viel in einigen Regionen Deutschlands regnen kann.

Kalendarischer Frühlingsanfang 2025 war am 20. März. Der Frühling hat also gerade erst begonnen. Aber bleibt er so freundlich? Das fragen sich vor allem die, die beruflich mit dem Thema Landwirtschaft zu tun haben. Die hoffen natürlich eher auf Regen. Die ernüchternde Antwort lautet: Man weiß es (noch) nicht genau.



Auch die Bauernregeln wissen es nicht, sind aber trotzdem immer gefragt. Zum Thema Frühling gibt es jede Menge dieser Sprüche, zum Beispiel: "Wie das Wetter um den Frühlingsanfang, so hält es sich meist den Sommer lang." Man beachte das "meist"!



Landwirte kennen diesen Spruch hier: "Bringt der April viel Regen, so deutet der auf Segen." Gemeint ist hier der Ernte-Segen. Oder: "Ist der April schön und rein, wird der Mai um so wilder sein." Ähnlich: "Ist der April zu schön, kann im Mai der Schnee noch wehn." Das wäre wohl fatal für viele Pflanzen.



Richtung Sommer schaut dagegen diese Bauernregel: "Gibt's im April mehr Regen als Sonnenschein, wird warm und trocken der Juni sein." Damit könnten sicher viele gut leben.