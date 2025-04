"Nicht alle wissen, dass man teilweise schon im Frühjahr, an schönen sonnigen Tagen, aufpassen sollte", so die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS), Inge Paulini.

Schon ab März können in Deutschland den Angaben zufolge UV-Index-Werte von 3 erreicht werden, in Bayern und Baden-Württemberg sogar von 4.

In einer Studie unter Federführung des Bfs wurde für die vergangenen Jahrzehnte eine Erhöhung der UV-Strahlung in Teilen von Mitteleuropa gemessen. Als Hauptgrund für den Anstieg der UV-Strahlung am Boden sahen die Forscher die Abnahme der Bewölkung in Mitteleuropa.



Diese Veränderung, die auch durch den Klimawandel verursacht sein könne, führe zu mehr Sonnenscheinstunden. Damit gebe es mehr Zeit, in der die UV-Strahlung der Sonne die Erde und somit auch die Haut erreichen kann.