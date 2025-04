Am Karsamstag (19. April) war es im Norden und Osten stark bewölkt und zeitweise Regen. Sonst trocken und zunehmend heiter bis sonnig. Höchstwerte zwischen 9 bis 21 Grad.



Am Ostersonntag (20. April) vor allem im Westen und Süden Schauer und Gewitter, im Osten mehr Sonne und trocken. Maximal zwischen 16 und 25 Grad.



Am Ostermontag (21. April) wechselhaft mit einigen Schauern und vereinzelten Gewittern vor allem im Westen und Norden. Besonders in der Mitte Deutschlands aber auch mal längere sonnige Abschnitte, bei 17 bis 23 Grad.