Nachdem die Polizei am Donnerstagabend die Leiche einer vermissten 18-Jährigen gefunden hatte, wurden am Freitag (08.12.) zwei Tatverdächtige festgenommen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau. Gegen sie wird wegen Totschlags ermittelt. Die Leiche des Opfers wies Verletzungen auf, die auf massive und stumpfe Gewalteinwirkung schließen lassen. In welcher Beziehung die mutmaßlichen Täter und das Opfer gestanden haben könnten, ist nicht bekannt. Derzeit werden die Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten vorbereitet.

Das 18-jährige Opfer aus Pasewalk war am Mittwochabend (06.12.) als vermisst gemeldet worden, die Polizei suchte mit Spürhunden nach ihr. Nur 24 Stunden später die traurige Gewissheit: Das Mädchen ist tot.



Gegen 19.30 Uhr wurde die Leiche in einer Gartenlaube an der Stettiner Chaussee gefunden worden, nur wenige hundert Meter von ihrer Wohnung entfernt. Die Polizei ging davon aus, dass die junge Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist und begann die Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Gewaltdelikts.