The Cure sind wieder da und haben neue Musik im Gepäck! Düster und schwermütig meldet sich die Band nach 16 Jahren mit dem neuen Album "Songs Of A Lost World" zurück.



Vor rund 3.000 Fans spielten die Briten bei einem Spezialkonzert in London zum ersten Mal ihre neuen Lieder und ernteten tosenden Beifall. Das Besondere: Menschen aus aller Welt konnten das Konzert auf Youtube live mitverfolgen.



Neben den neuen Songs spielte die Band auch Klassiker wie "Lovesong", "Friday I'm In Love" oder "Just Like Heaven" - Nostalgie pur!