Im Jahr 2000 war Lenny Kravitz bereits weltweit bekannt. Einige Polizisten haben davon offenbar nichts mitbekommen. Sie hielten den Weltstar für einen gesuchten Bankräuber, der ihrer Meinung perfekt auf eine Beschreibung passte. Als sich der "Fly Away"- Sänger nicht ausweisen konnte, wurde er kurzerhand in Handschellen abgeführt und verhört. Erst als ihn ein Bankangestellter entlastete, wurde er wieder freigelassen. Das Erlebte verarbeitete er sofort in dem Song "Bank Robber Man".

Wer in Beverly Hills zur Schule geht, kann sicher sein, dass sich bereits in der Highschool die Wege mit späteren Berühmtheiten kreuzen. So erging es auch Lenny Kravitz. In seiner Schulzeit stand er unter anderem mit Nicolas Cage, damals noch als Nic Copola auf der Schultheaterbühne. Auf dem Schulflur lief ihm häufig "Guns N' Roses"-Gitarrist Slash über den Weg.



1990 trafen sich die beiden Musiker bei den MTV Music Awards und dachten gegenseitig: Dich kenne ich doch! Eine glückliche Fügung, denn kurz nach ihrem Wiedersehen nahmen sie in einer Jamsession den gemeinsamen Song "Always on the Run" auf. Die beiden sind bis heute befreundet.