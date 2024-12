Die größte Tour aller Zeiten ist Geschichte. Nach fast zwei Jahren verbeugte sich Taylor Swift am Sonntagabend (08.12.) ein letztes Mal vor ihrem Publikum.

Millionen-Bonus für ihre Crew

Wie das "People" Magazin nun berichtet, soll die Sängerin gegenüber ihrer Crew im Laufe der zwei Jahre mehr als großzügig gewesen sein. Insgesamt 197 Millionen Dollar (knapp 187 Millionen Euro) soll Taylor an zusätzlichen Gehältern an alle verteilt haben, die auf ihrer Tour gearbeitet haben. Davon profitierten unter anderem Backgroundsänger, Tänzer, Tontechniker, Sicherheitspersonal, Lkw-Fahrer...



Auf wie viele Personen die Summe insgesamt aufgeteilt wurde, ist nicht bekannt. Im August 2023 wurde allerdings öffentlich, dass die Sängerin ihren rund 50 Lkw-Fahrern 100.000 Dollar Bonus gezahlt hatte.

Bildrechte: Getty Images

Umsatzstärkste Tour der Geschichte

Fünf Kontinente, 149 Konzerte und zehn Millionen verkaufte Tickets haben die "Eras Tour" offiziell zur umsatzstärksten Tour der Geschichte gemacht. Schätzungen des Fachmagazins "Pollstar" zufolge spielte Swift mehr als zwei Milliarden Dollar ein. Das entspricht im Schnitt ca. 200 Dollar pro verkauftem Ticket.



Den bisherigen Rekord hielten übrigens Elton John und Coldplay - beide nahmen mit ihren Tourneen "Farewell Yellow Brick Road" und "Music of the Spheres" jeweils knapp eine Milliarde Dollar ein.



"Wir haben diese Show bei strömendem Regen, in sengender Hitze, bei dickster Luftfeuchtigkeit, bei wildesten Winden und in bitterer Kälte gespielt. Wir haben es getan, wenn wir krank oder erschöpft oder verletzt waren. Wir haben es mit gebrochenem Herzen getan [...] weil die Leute eine Auszeit von der Brutalität des Lebens brauchen, und es ist die Ehre unseres Lebens, das für sie zu sein, wenn auch nur für einen Abend. Und obwohl wir in diesem großen, beängstigenden Leben alle auf uns allein gestellt sind, fühlt es sich irgendwie nicht so an, wenn wir die gleichen Worte singen wie 80.000 andere Menschen mit glitzernder Gesichtsbemalung", schreibt Taylor im "Eras Tour Buch".

Bildrechte: Getty Images

Eras Tour Buch: Was kommt als nächstes?

Das "Eras Tour Buch" erschien in den USA Ende November, Anfang Dezember war es in Deutschland zu kaufen, und zeigt exklusive Einblicke hinter und unter die Bühne der "Eras Tour". Zahlreiche Geheimnisse werden darin enthüllt: zum Beispiel Taylors Lieblings-Performance der Tour oder der Fakt, dass ihre Eltern ihre Gitarre per Hand mit Glitzersteinen beklebt haben.



Doch vor allem beantwortet das Buch eine Frage, die sich Swifties auf der ganzen Welt stellen - wie geht es weiter? Geht Taylor nach dieser bahnbrechenden Tournee etwa in Rente?

Bildrechte: Getty Images

Fans können aufatmen - TS12 wird kommen, irgendwann! In der Einleitung zum "Eras Tour Buch" schreibt Taylor Swift: "See you next era..."

Era... ...ist das Gesamtkonzept eines Albums von Taylor Swift. Jedes ihrer elf Alben steht für eine eigene Ära - dazu zählen Geschichten, die auf dem Album erzählt werden, Farben, Kleidung und beispielsweise auch Jahreszeiten.