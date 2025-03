Zum 44. Mal wird Axel Milberg am Sonntag (16.03.) als Kommissar Klaus Borowski in Kiel Verbrechen aufklären - ein allerletztes Mal. Nach zwei Jahrzehnten verabschiedet sich der Schauspieler vom "Tatort".



Eine Ära geht zu Ende - und zwar genauso, wie Axel Milberg es sich vorstellt, wie er im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur verrät: "Der NDR war so nett und hat mich gefragt, was ich mir wünsche." Borowskis letzter Fall? Ganz nach Milbergs Geschmack:

Also zufrieden ist zu wenig. Ich bin glücklich damit. Axel Milberg dpa

Einiges ist über die finale Tatort-Folge mit dem Schauspieler schon bekannt, ein wichtiges Detail bleibt aber eine Überraschung.

Ein letztes Mal Borowski

Kommissar Borowski verabschiedet sich von den heimischen Bildschirmen. In der finalen Tatort-Folge "Borowski und das Haupt der Medusa" dreht sich alles um den Kommissar, der kurz vor seiner Pensionierung steht. Doch bevor er eine geplante Reise antreten kann, wird er in einen Fall verwickelt, der ihn auch persönlich betrifft und zu einem Wettlauf gegen die Zeit wird.



Borowskis Gegenspieler? August Diehl als mörderisches Muttersöhnchen. Gleich zu Beginn des Krimis bringt er seine Mutter brutal um die Ecke und entsorgt ihre Überreste anschließend in der Kieler Förde. Den abgetrennten Kopf chauffiert er allerdings noch ein Weilchen durch Kiel - und damit sind wir bei Medusa.

Tatort trifft auf griechische Mythologie

Medusa war laut griechischer Mythologie einst eine schöne Frau, die von Athene verflucht und in ein Monster mit Schlangenhaaren verwandelt wurde. Ihr Blick ließ jeden zu Stein erstarren. Der Held Perseus enthauptete sie schließlich und ihr abgeschlagener Kopf wurde zu einer mächtigen Waffe.



Und was bedeutet das für Borowski?

Borowski: The Final Countdown

Das ist eine Frage, deren Antwort die ARD, insbesondere der NDR, unter Verschluss hält. Wie die Folge und vor allem die Tatort-Karriere von Axel Milbergs Figur endet, bleibt bis zur Ausstrahlung ein strenges Geheimnis. Selbst in der Presseversion der Tatort-Folge fehlen die letzten Minuten.



Der einzige Hinweis, den es offiziell gibt, kommt vom Schauspieler selbst:

Es gibt ja viele Möglichkeiten: Autounfall, Giftmord, Überleben. Ich werde Ihnen jetzt nicht sagen, wofür wir uns entschieden haben. Aber ich konnte auf jeden Fall die Sache beeinflussen. Es war der Redaktion wichtig, dass ich das auch mag. Axel Milberg NDR

Ob Borowski den Tatort tot oder lebendig verlassen wird? Man wird es sehen. "Ein Filmtod ist gut angelegtes Geld", so der Schauspieler im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Weil der Kostenverursacher danach für immer weg ist."



Welches Schicksal Kommissar Borowski am Ende wirklich ereilen wird - diese Frage wird sich zur TV-Ausstrahlung am 16. März oder anschließend auch in der ARD-Mediathek klären.

