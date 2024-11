Für den Frankfurt-Tatort steht ein neues Ermittlerduo in den Startlöchern. Melika Foroutan und Edin Hasanović werden ab 2025 als neue TV-Kommissare in der Stadt am Main auf Verbrecherjagd gehen.

Melika Foroutan hat bereits in zahlreichen Fernseh- und Kinoproduktionen mitgewirkt. Nach ersten Rollen gelang ihr 2007 der Durchbruch in der ZDF-Krimiserie "KDD - Kriminaldauerdienst". Für Netflix steht sie in der international gefeierten Serie "Die Kaiserin" und in "Schlafende Hunde" vor der Kamera. Weitere Gastrollen und -auftritte hatte sie in bekannten Serien wie "Weissensee" oder "Doctor's Diary".



Auch Edin Hasanović ist kein Unbekannter. Der Schauspieler schaffte 2013 mit seiner ersten Kinohauptrolle in "Schuld sind immer die Anderen" direkt den Durchbruch. Danach ging es für ihn steil bergauf. In der Netflix-Produktion "Skylines" überzeugte er so sehr, dass er dafür mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. 2023 durfte er sogar Oscar-Luft schnuppern - im Netflix-Drama "Im Westen nichts Neues" spielte er die Rolle des Tjaden Stackfleet.