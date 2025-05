​David Beckham war ein Fußballstar mit Stationen bei Vereinen wie Manchester United oder Real Madrid. Seit 2013 ist er in Fußball-Rente – und hat die Häuslichkeit für sich entdeckt.



Ehefrau Victoria findet das ziemlich gut. Nach dem Ende seiner Fußballkarriere forderte sie in einem Interview mit dem britischen "OK Magazine": "Wir haben ihn all die Jahre angefeuert. Jetzt ist es an der Zeit, dass David zu Hause bleibt." Und David? Hörte auf seine Frau!​



Mit 50 ist er ein leidenschaftlicher Hobbygärtner, hält Hühner und backt Pancakes für seine Kinder. Auf dem Land in den idyllischen Cotswolds pflegt er einen Gemüsegarten. Karriere kann eben verschiedene Gesichter haben – seines trägt heute Gummistiefel und Kochlöffel!