Die altgedienten Münchner "Tatort"-Kommissare gehen bald in den Ruhestand - nun ist die Nachfolge geregelt: Der Schauspieler Carlo Ljubek wird neuer Kommissar in München. Ab 2026 wird er in der ARD-Serie als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak ermitteln. Das teilte der Bayerische Rundfunk mit. Der erste Fall soll voraussichtlich Ende 2025 gedreht werden.

Carlo Ljubek kehre damit auch in eine von seinen "so vielen Heimaten" zurück. Er wurde als Sohn kroatischer Migranten in Bocholt geboren. Mit 16 sei er nach München zu seinem Vater gezogen, habe beim TSV 1860 Fußball gespielt und später in der Stadt Schauspiel studiert. "Ich freue mich sehr auf die Stadt und diese spannende Reise."



Zuletzt spielte er Hauptrollen in der Netflix-Serie "Schlafende Hunde", in der ZDF-Serie "Safe" und im Kinofilm "Alle die du bist".