Milan Marcus mischt den Fürstenhof auf! Der Schauspieler ist der Neue in der beliebten ARD-Serie "Sturm der Liebe" - und schlüpft dafür in die Rolle eines sogenannten "Toy Boys". Was ihn mit der Rolle verbindet, hat er nun im Interview verraten.

Serien-Rolle hat Affäre mit älterer Frau

In seiner neuen Rolle spielt Milan Marcus den 28-jährigen Tom, der sich in die 50-jährige Alexandra Schwarzbach (gespielt von Daniela Kiefer) verliebt. Ein Altersunterschied, den der Schauspieler weder in der Serie, noch im wahren Leben als problematisch ansieht, wie er "spot on news" verrät.

Ich finde es wie bei allen anderen Menschen, die sich lieben, auch: Toll, dass ihr euch gefunden habt. Milan Marcus Schauspieler

Mit seiner Rolle habe er vor allem "Herzlichkeit und Sportlichkeit" gemeinsam - und den Umstand, "in gewisser Weise das Leben auf sich zukommen lassen zu können". Eifersucht spiele hingegen, anders als bei "Sturm der Liebe", keine große Rolle in seinem Leben.



Er horche in solchen Situationen in sich selbst hinein und versuche, seine Unsicherheit zu lösen. Dennoch habe ihm die Rolle des eifersüchtigen Toy Boys "riesigen Spaß" gemacht. Es sei eine tolle Erfahrung für ihn gewesen, "in einen Charakter zu tauchen, der so weit vom eigenen entfernt ist".

Bildrechte: ARD/WDR/Thomas Neumeier

Milan Marcus war Teeniestar bei "Verbotene Liebe"

Vor seiner Rolle in "Sturm der Liebe" hatte Milan Marcus seine Schauspielkarriere 13 Jahre lang auf Eis gelegt. Er studierte und arbeitete lange Zeit als Trainer und Berater in der Wirtschaft. Zuvor spielte er mehrere Jahre in der ARD-Serie "Verbotene Liebe" mit.



Nach so einer langen Pause könnte man denken, dass Milan Marcus der Wiedereinstieg in die Schauspielerei schwer gefallen ist, aber Fehlanzeige! Am "Sturm der Liebe"-Set habe er "sofort funktionieren" müssen. Ein "Warmlaufen" gebe es da nicht. Die Herzlichkeit am Serien-Set habe ihm den Wiedereinstieg allerdings erheblich erleichtert, so der Schauspieler zu "spot on news".