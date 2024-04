Starkoch Johann Lafer kennt sich nicht nur in der Küche richtig gut aus, sondern auch im Fernsehen. Nach eigenen Angaben hat er in den vergangenen Jahren 5.000 Kochsendungen moderiert. Da ist der 66-Jährige wirklich ein absoluter Profi.



Aber nun hat er zur Abwechslung mal andere Fernsehluft geschnuppert. Seit Montag (22.01.) dreht er am Set der ARD-Telenovela "Rote Rosen" in Lüneburg.