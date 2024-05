Verbunden hat Annika Kärsten-Hoenig die Danksagungen mit einer Liebeserklärung an ihren Mann: Es komme nicht darauf an, in guten Zeiten Händchen zu halten, sondern in schlechten Zeiten nicht loszulassen. Er sei die Liebe ihres Lebens: "Du bist nicht nur mein Ehemann, du bist mein bester Freund, meine bessere Hälfte, mein Lieblingsmensch und mein Seelenpartner", schreibt sie.



Vorausgegangen waren bange Tage für die Familie und die Angehörigen: Ende April wurde Heinz Hoenig mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert, wurde am Herzen notoperiert und anschließend ins künstliche Koma versetzt.



Von Hoenigs Management "Siegelring" hieß es zuvor, dass der 72-Jährige mit akuten Herzproblemen auf der Intensivstation liege.