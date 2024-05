Taylor Swift ist nicht die erste Popsängerin, die es in die Heidelberger Kirche geschafft hat. So gab es seit 2015 immer wieder Konzerte mit Popmusik und auch schon einen Gottesdienst, der das Leben und die Musik von Michael Jackson thematisierte.



An diesem Sonntag wurden nicht nur sechs Lieder von Taylor Swift ins Programm aufgenommen. Im Gottesdienst ging es auch um ihr politisches Wirken. So thematisierte Pfarrer Vincenzo Petracca in seiner Predigt ihren Einsatz für Frauen, Homosexuelle und gegen Rassismus.



Es geht aber auch um die christlichen Wurzeln der US-amerikanischen Sängerin. Die finden sich beispielsweise auch in dem Song "Christmas must be something more" wieder. Der Pfarrer erkennt in dem Lied auch Kritik an der Konsumgesellschaft und dem Bedeutungsverlust des christlichen Feiertags.