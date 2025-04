Shirin David hat sich lange vor ihrem Erfolg mit "Bauch Beine Po" im Alter von 18 Jahren mit einer Feile für Kunstnägel die vorderen Schneidezähne abgefeilt. Der Grund: "Ich hatte die finanziellen Mittel nicht dazu. [...] Ich hatte längere Schneidezähne und die hatten unten Wellen und das hat mich total gestört. Ich wollte sie wegmachen, also hab ich sie weggemacht", wie sie in einem früheren YouTube-Video erzählt. Die kürzeren Schneidezähne seien danach "keinem aufgefallen" und sie rät: "Macht das bloß nicht nach - lasst es! Geht lieber zum Zahnarzt." Mittlerweile hat die Rapperin Veneers - und von den abgefeilten Zähnen ist nichts mehr zu sehen.

In Sachen Hogwarts und Harry Potter kann man Shirin David nichts vormachen. Die Rapperin kennt sich in der magischen Welt von Autorin J. K. Rowling bestens aus.

Die Leidenschaft für die Zauberwelt geht auf Shirins Kindheit zurück, wie sie vor ein paar Jahren in einer Fernsehshow erzählte: "Jede Sommerferien hatten wir sechs Wochen Urlaub, also Schulferien. Mussten dann zu unserer Oma nach Litauen und alles, was wir da mitnehmen durften, waren entweder unsere Instrumente oder Harry-Potter-Bücher. Und deswegen haben wir dann alle Bände von Harry Potter gelesen."

Shirin David heißt eigentlich Barbara Shirin Davidavicius. Ihr Vater ist Iraner und gab ihr den Namen Shirin. Ihre Mutter ist Litauerin, von ihr kam der Name Barbara. Früher war Shirin dieser Vorname zu "uncool", wie sie in einem Interview mit der FAZ gesteht:



"Von heute aus gesehen, hätte ich mich lieber Barbara als Shirin genannt. Barbara klingt so royal! Der Name war mir früher zu uncool, zu erwachsen, zu gediegen. Aber jetzt, wo ich erwachsen bin ..."