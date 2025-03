In der NDR-Doku "Unter Orcas" wird Sarah Connor von Kamerafrau und Extremtaucherin Christina Karliczek Skoglund eingeladen, um in der kalten norwegischen See nach den kleinen Walen Ausschau zu halten und mit ihnen zu tauchen.

In der Kindheit war Sarah Connor mit ihren Eltern in einem Delfinarium. Die Tiere dort eingesperrt zu sehen, war für sie kein schöner Anblick, eher ein verstörender. Dieses Erlebnis habe sie nie losgelassen, sagt Sarah Connor. Bereits mit sieben Jahren habe sie vor Delfinarien mit selbstgemalten Plakaten demonstriert. Später war deshalb auch ihr Traum, Meeresbiologie zu studieren, erzählt sie weiter. Über Delfine kam Sarah Connor letztlich zu Orcas, die - wie ihre Leidensgenossen - ebenfalls eingesperrt und als Touristenattraktion benutzt werden.

Nicht nur in der Doku "Unter Orcas" taucht Sarah Connor ab, um mit den kleinen Walen zu tauchen. Sie hatte in der Vergangenheit schon einmal das Glück, den Tieren unter Wasser zu begegnen, schwärmt sie. Ob sie in den kalten norwegischen Gewässern erneut Glück hat, gibt es in der ARD-Mediathek zu sehen.